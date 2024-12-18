Инициаторы должны будут высадить 225 деревьев и более 1000 декоративных кустарников.

Городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений с четвертого раза согласовала проект благоустройства сквера у КДЦ «Маяковский» в центре Омска. Инициатором проведения работ является собственник кинотеатра – ООО «Торговая фирма «Омь». Компания планирует сделать современное комфортное пространство и максимально сохранить зеленые насаждения.

Как было заявлено на комиссии, под вынужденный снос попадет 31 дерево, в том числе 19 аварийных. Взамен по периметру кинотеатра высадят 225 деревьев (ели, дубы, горная сосна, абрикосы, клены остролистные), более 1000 декоративных кустарников (гортензия, пузыреплодник и спирея), несколько тысяч многолетних цветов и уложат рулонный газон. Кроме того, компания заплатит в городской бюджет более 320 тыс. рублей в качестве восстановительной стоимости деревьев.

Что касается непосредственно благоустройства, то в сквере планируется монтаж освещения, установка уличных скамеек, световых качелей, столов для настольных игр, пергол, арок, лежаков, различных игровых форм.

Проект благоустройства сквера у КДЦ «Маяковский» был предварительно согласован с Омской епархией, которая ранее выступала против работ на этой территории.

– Мы согласовали проект. В процессе он будет досогласовываться дальше. Против базовых принципиальных оснований этого проекта мы не возражаем, – сказал на заседании комиссии представитель Омской епархии протоиерей Димитрий Олихов.

Работы по благоустройству сквера стартуют в 2025 году.