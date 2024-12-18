Он главный претендент на первый раунд драфта НХЛ 2025 года.

Омский «Авангард» заинтересован в нападающем «Динамо» Иване Рябкине, сообщает «Арена Бреда» со ссылкой на авторитетный телеграм-канал, который имеет прямое отношение к большому сегменту молодых игроков.

17-летний Рябкин является главным претендентом на первый раунд драфта НХЛ 2025 года. В этом сезоне он выступал в ВХЛ за «Динамо» СПБ и в МХЛ за «Динамо». В МХЛ он сыграл 14 игр, в которых забросил одну шайбу и отдал 8 голевых передач, а в ВХЛ сделал только две голевые. Рябкин также смог поучаствовать в двух матчах КХЛ в составе «Динамо», где не набрал очков, однако выиграл 3 вбрасывания из 3 возможных.

По данным инсайдеров, его контракт в России рассчитан на 2,5 года.