Основные направления бюджетной и налоговой политики должны обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной стабильности.

На заседании Совета Омского муниципального района, которое состоялось накануне, депутаты рассмотрели бюджет муниципалитета на 2024 год и на плановый период 2025–2026. Докладчиком выступила председатель комитета финансов и контроля Ольга Сидоренко. Было предложено увеличить доходную часть бюджета.

За счет безвозмездных поступлений из бюджетов всех уровней было увеличено финансирование мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, выплаты обучающимся по целевым направлениям («Образование и педагогические науки»), предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей участников специальной военной операции и многое другое. За счет увеличения доходной базы районного бюджета и внутреннего перераспределения ассигнований дополнительные средства будут направлены среди прочего на оплату труда работников образования, сотрудников поселенческих администраций, на деятельность управлений жизнеобеспечения населения и культуры.

Далее депутаты рассмотрели вопрос о бюджете муниципальной казны на 2025 год, а также утвердили план на 2026–2027 годы. Основные направления бюджетной и налоговой политики, сообщила Ольга Сидоренко, должны обеспечить устойчивое развитие экономики и социальной стабильности, создать благоприятные условия для развития экономического потенциала, ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в районе.

Так, на 2025 год доходы прогнозируются в размере 265,14 млн рублей. Расходы же сформированы в сумме 267,69 млн рублей. Разница в 25,5 млн рублей для районного бюджета небольшая. На два последующих года дефицит и вовсе не прогнозируется.