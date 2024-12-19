Омск-Информ
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·Общество

Температура может подняться до 0 градусов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области будет 0...-5 градусов. Местами в регионе пройдет метель: ожидается небольшой и умеренный снег, ветер 7-17 м/с. Также синоптики обещают снежные заносы на дорогах и гололедицу.
По данным Gismeteo, в Омске также будет снежно и вектрено. Температура составит -2...-8 градусов.
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·Общество

Температура может подняться до 0 градусов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области будет 0...-5 градусов. Местами в регионе пройдет метель: ожидается небольшой и умеренный снег, ветер 7-17 м/с. Также синоптики обещают снежные заносы на дорогах и гололедицу.
По данным Gismeteo, в Омске также будет снежно и вектрено. Температура составит -2...-8 градусов.
1699