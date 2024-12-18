К тяжким последствиям для молодого рабочего привело нарушение правил охраны труда на предприятии.

Прокуратура Любинского района выступает государственным обвинителем по уголовному делу начальника цеха ООО «Птицефабрика Любинская». Его обвиняют в нарушении правил охраны труда, что привело к серьезным травмам у человека.

26 декабря прошлого года во время технических работ 17-летний рабочий птицефабрики получил черепно-мозговую травму, травму плеча и ампутацию руки. Причиной стало то, что его правую руку затянуло под транспортировочную ленту. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

Суд признал травму, полученную работником, связанной с производством, и обязал работодателя выплатить пострадавшему 640 тыс. рублей. Сейчас продолжается судебное разбирательство по уголовному делу, прокуратура предоставляет доказательства для обвинения. Начальнику цеха грозит до одного года тюремного заключения.