За короткий срок женщина познакомилась с лжесотрудниками банка, портала госуслуг и даже ФСБ.

В полицию обратилась 76-летняя пенсионерка из Центрального округа Омска, заявившая о хищении почти 2,5 млн рублей. Женщина рассказала, что позвонил мужчина, который представился оператором сотовой компании. Он сообщил, что нужно продлить договор обслуживания абонентского номера, иначе его заблокируют. В ходе разговора мужчина несколько раз уточнял у женщины, привязан ли ее номер телефона к личному кабинету на портале госуслуг.

Позже пенсионерке поступил звонок от женщины, которая представилась оператором этого портала. Она сообщила, что необходимо сменить пароль, чтобы предотвратить попытки взлома мошенниками личного кабинета.

Затем с пожилой омичкой связался еще один неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что у преступников появился доступ к ее банковским счетам благодаря поддельной генеральной доверенности. Пенсионерке посоветовали сменить номер счета и обезопасить свои сбережения. Неизвестный также пообещал подключить к решению вопроса «сотрудника ФСБ».

Следом пенсионерке по видеосвязи позвонил «правоохранитель», который рассказал, что личные данные женщины попали в руки злоумышленников, и была совершена попытка перевода денег на Украину. Далее он сообщил, что по этому факту возбуждено уголовное дело, и рекомендовал в ближайшее время не обращаться в банк и никому не рассказывать о случившемся.

На следующий день, следуя инструкциям «правоохранителя», пенсионерка сняла со своего счета 2 млн рублей, перечислив их на продиктованные собеседниками счета. Через время «сотрудник ФСБ» снова связался с ней и сообщил, что оставшиеся 500 тысяч необходимо перевести на банковский счет ее супруга, чтобы их не похитили мошенники. Позже пожилая пара увидела, что эта сумма была списана. Осознав, что она стала жертвой мошенников, женщина написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах преступления.