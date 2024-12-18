Их продадут, если он не заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Омске 51-летний житель многоэтажки на бульваре Архитекторов долго беспокоил своих соседей шумными занятиями спортом. Он бросал гантели на пол, из-за чего в квартире ниже этажом образовались трещины, а со стен и потолка осыпался цемент. В гостиной соседки даже упала люстра. Жители дома регулярно обращались в правоохранительные органы, чтобы вразумить соседа и призвать к порядку.

Как сообщают судебные приставы, мужчина не только нарушал спокойствие дома, но и публиковал во «ВКонтакте» комментарии, оскорбляющие представителей власти. За одну такую оскорбительную публикацию в интернете в адрес должностного лица омича оштрафовали на 10 тыс. рублей. Однако мужчина продолжил оскорбления, за что суд повторно привлек его к ответственности и оштрафовал уже на 100 тыс. рублей.

Приставы уведомили мужчину о необходимости заплатить штраф, однако на омича это не подействовало. Его снова привлекли к административной ответственности и наказали 40 часами обязательных работ.

– Теперь гражданин будет трудиться на благо общества под контролем судебных приставов, – сообщили в пресс-службе УФССП.

Приставы также арестовали имущество нарушителя: ноутбук, с которого он публиковал оскорбительные посты, и гантели, беспокоящие соседей. Если мужчина не заплатит штраф в течение 10 дней, эти вещи продадут, чтобы погасить его долг по штрафам.