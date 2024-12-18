Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Чтобы запускать Омск-Федоровку в работу, нужны вода, газ, электричество, канализация и другие блага цивилизации.

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов сообщил о деталях будущего строительства международного аэропорта Омск-Федоровка. К масштабному инфраструктурному объекту предстоит подвести большое количество различных коммуникаций.

– Сам аэропорт предусматривает ввод в эксплуатацию отдельными техническими зданиями. Чтобы это все запустить, надо уже подводить воду, газ, канализацию и так далее. Активная работа будет вестись по этой линии, – сказал Курманов в интервью ГТРК «Иртыш».

Новую воздушную гавань Омска планируется построить к 2028 году. Инвестором проекта выступает холдинг «Аэропорты России». Федеральный бюджет выделит на строительство около 10 млрд рублей.

·Экономика/Бизнес

Чтобы запускать Омск-Федоровку в работу, нужны вода, газ, электричество, канализация и другие блага цивилизации.

Вице-губернатор Омской области Динар Курманов сообщил о деталях будущего строительства международного аэропорта Омск-Федоровка. К масштабному инфраструктурному объекту предстоит подвести большое количество различных коммуникаций.

– Сам аэропорт предусматривает ввод в эксплуатацию отдельными техническими зданиями. Чтобы это все запустить, надо уже подводить воду, газ, канализацию и так далее. Активная работа будет вестись по этой линии, – сказал Курманов в интервью ГТРК «Иртыш».

Новую воздушную гавань Омска планируется построить к 2028 году. Инвестором проекта выступает холдинг «Аэропорты России». Федеральный бюджет выделит на строительство около 10 млрд рублей.