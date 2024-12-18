Омск-Информ
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·Образование

Соответствующие рекомендации направило Минпросвещения РФ.

Минпросвещения РФ направило в регионы страны единые даты последних звонков и выпускных вечеров в школах. Как сообщила министр образования Омской области Ольга Степанова, даты рекомендованы всем муниципальным органам управления образованием в регионе.

Последние звонки в омских школах прозвенят 24 мая, а выпускные вечера пройдут 28 июня.

·Образование

Соответствующие рекомендации направило Минпросвещения РФ.

Минпросвещения РФ направило в регионы страны единые даты последних звонков и выпускных вечеров в школах. Как сообщила министр образования Омской области Ольга Степанова, даты рекомендованы всем муниципальным органам управления образованием в регионе.

Последние звонки в омских школах прозвенят 24 мая, а выпускные вечера пройдут 28 июня.