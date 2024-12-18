Омск-Информ
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Речь идет о трассе Омск – Тара – Усть-Ишим.
Власти Омской области планируют отремонтировать дорогу Омск – Тара – Усть-Ишим. По словам вице-губернатора Динара Курманова, это произойдет к концу 2027 года.
– На территории Омской области определена опорная сеть. Это порядка 2100 с лишним километров дорог, из них 700 километров – это федеральные трассы. Мы их не касаемся, федералы занимаются сами. 1300 километров должны мы привести в порядок до 2030 года. Это опорная сеть определена в конце 2023 года, подписан меморандум между Омской областью и генеральным дорожным агентством, в рамках которого мы за счет финансирования, и регионального, и федерального, должны привести в порядок до 2030 года 85 % опорной сети, – рассказал Курманов в интервью ГТРК «Иртыш».
Также вице-губернатор поделился текущей ситуацией по каждой трассе, ведущей к крупным населенным пунктам Омской области.
·Авто

Речь идет о трассе Омск – Тара – Усть-Ишим.
Власти Омской области планируют отремонтировать дорогу Омск – Тара – Усть-Ишим. По словам вице-губернатора Динара Курманова, это произойдет к концу 2027 года.
– На территории Омской области определена опорная сеть. Это порядка 2100 с лишним километров дорог, из них 700 километров – это федеральные трассы. Мы их не касаемся, федералы занимаются сами. 1300 километров должны мы привести в порядок до 2030 года. Это опорная сеть определена в конце 2023 года, подписан меморандум между Омской областью и генеральным дорожным агентством, в рамках которого мы за счет финансирования, и регионального, и федерального, должны привести в порядок до 2030 года 85 % опорной сети, – рассказал Курманов в интервью ГТРК «Иртыш».
Также вице-губернатор поделился текущей ситуацией по каждой трассе, ведущей к крупным населенным пунктам Омской области.