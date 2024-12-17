В Госавтоинспекции считают, что гирлянды на автомобиле мешают другим водителям.

Сегодня, 17 декабря, в омских пабликах появилось видео с автомобилем, обклеенным гирляндами, который ехал по улицам города. На светофоре водитель останавливался и дарил людям подарки.

Ngs55 выяснил у водителя, что он потратил на этот проект около 20 тыс. рублей. 15 тыс. рублей ушли на специальную бронепленку и расходные материалы, плюс несколько гирлянд по 2 тыс. рублей каждая. На отделку машины ушло четыре дня.

– Идея пришла в прошлом году. Вдохновился видео, где на машину просто гирлянду вешают. Хотелось сделать что-то яркое, не как у всех. В том году не засветился в пабликах, а в этом году проснулся знаменитым, – рассказал омич.

По словам мужчины, он хотел снять несколько роликов для своей компании. В дороге он не проводил много времени, а проехался ради контента. Омичи отреагировали на яркую машину положительно: сигналили и делали комплименты.

Омич рассказал, что пока что его не штрафовали. Хотя в омской Госавтоинспекции к подобному поступку мужчины отнеслись негативно.

– В данной ситуации транспортное средство использует дополнительные устройства, которых нет в паспорте транспортного средства. Поэтому данный автомобиль попадает под действие статьи 12.5 часть 1, за которую предусмотрен административный штраф, – рассказали в ведомстве.

Также водителю внесут требование, согласно которому будет приостановлена регистрация. Сотрудники ГИБДД уже ищут водителя.

Фото: скриншот видео ЧП Омск