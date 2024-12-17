«Ястребы» обыграли команду из Новосибирска с отрывом в две шайбы.

Сегодня, 17 декабря, омский «Авангард» сыграл на выезде в Новосибирске. Там команда сразилась с «Сибирью». Игра завершилась победой «ястребов».

В первом периоде «Авангард» забил подряд два гола и начал вести в матче. Хозяева площадки немного отыгрались и забросили ответную шайбу. Счет стал 1:2.

С началом второго периода «Сибирь» сравняла счет, а затем забила еще один гол. Счет стал 3:2. «Авангард» собрался и забросил шайбу в ответ. Счет сравнялся – 3:3.

В конце третьего периода «Авангард» забил еще один гол. Судьям понадобилось время, чтобы убедиться, что шайба на самом деле пересекла черту. Для этого они тщательно отсмотрели видео и убедились, что гол действительно был. Счет стал 3:4.

«Сибирь» решила идти ва-банк и сняла вратаря для игры 6x5. Однако «ястребы» не только смогли защититься, но и забить гол в пустые ворота. Матч закончился со счетом 3:5.