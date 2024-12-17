Уголовное дело закрыли из-за истечения срока давности.

В Омске раскрыли дело об исчезновении молодой женщины, которая пропала еще в 1999 году, сообщает Ом1. Мать двоих детей жила в селе Екатерининское Тарского района вместе с мужем. Когда омичка пропала, ее супруг отреагировал равнодушно и продолжал спокойно жить.

Тревогу забила мать пропавшей, которая жила в деревне Фрунзе. Дочь долгое время не приезжала за детьми, которые тогда гостили у бабушки, и перестала навещать мать. Это было нехарактерно для пропавшей, поэтому пожилая омичка сама поехала в Екатерининское.

Дома она застала зятя, которые заявил, что жена от него ушла и он не знает, где она находится. Тогда пожилая омичка собрала детские вещи и перевезла внуков к себе в деревню. В декабре стало ясно, что ее дочь исчезла, и тогда мать написала заявление в милицию.

Подозреваемым стал муж пропавшей. Следователи выяснили, что в день исчезновения женщина выпивала в компании соседа и еще одной местной жительницы. Муж ревновал омичку к соседу и, когда застал ее в его компании, набросился с кулаками и утащил домой. Вскоре пропал ключевой свидетель – тот самый сосед. Поэтому уголовное дело не возбудили, а тело омички так и не нашли.

Все эти годы мать пропавшей женщины воспитывала внуков. Несколько лет назад пенсионерка умерла, так и не узнав о судьбе дочери.

Расследование возобновили 24 года спустя. Тарский следователь Альфред Валиев по крупицам собрал информацию, нашел сбежавшего свидетеля в Краснодаре. И сумел выяснить, что муж пропавшей женщины все еще является главным подозреваемым. Его отправили на полиграф, где мужчина «раскололся» и признался в убийстве супруги из-за ревности.

Оказалось, что все эти годы тело пропавшей женщины лежало в нескольких метрах от ее дома – на дне Иртыша с привязанными в ногам металлическими гусеницами от трактора. Хотя убийца омички признался и нашлись доказательства, уголовное закрыли из-за истечения срока давности преступления.