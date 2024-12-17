В полиции назвали типичные предложения лжересурсников, услышав которые, следует сразу прекращать любые разговоры.

Мошенники постоянно модернизируют свои схемы обмана и придумывают новые легенды для доверчивых людей. Так, в последнее время они стали все чаще прикидываться сотрудниками ресурсоснабжающих организаций. Жильцов ошарашивают информацией о задолженности за услуги ЖКХ, которые образовались из-за возможной неисправности приборов учета. Вопрос, что делать гражданам при поступлении телефонного звонка о необходимости замены счетчика, обсудили начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Омску Алексей Васильцов, генеральный директор АО «Росводоканал Омск» Павел Козлов и пресс-секретарь «Россети Сибирь» в Омской области – «Омскэнерго» Светлана Плотникова.

Майор полиции Васильцов рассказал, что лжересурсники просят назвать четырехзначный код, который пришел жильцу в смс-сообщении. Расстроенные граждане зачастую не обращают внимание на то, что смс-код приходит с портала госуслуг. Узнав заветные цифры, мошенникам легко получить доступ к личному кабинету абонента.

Дальнейший диалог проходит по старой схеме – поступают звонки якобы из ФСБ, Центробанка, Росфинмониторинга с угрозами утраты денежных средств и обвинениями в пособничестве террористам. Единственное спасение, по словам преступников, перевод денежных средств на так называемый безопасный счет. Таким образом, потерпевшие теряют не только личные сбережения, но и заемные денежные средства. Суммы причиненного ущерба доходят до нескольких миллионов рублей.

Как сообщил Павел Козлов, в «ОмскВодоканал» также обращаются омичи с жалобами на подобные звонки. Он пояснил, что при нормальном порядке проведения поверки приборов учета абонентам за несколько месяцев направляются официальные письма за подписью руководителя организации. Также с информацией о сроках замены счетчиков можно ознакомиться в паспорте прибора учета, в квитанции или в личном кабинете.

Представитель «Омскэнерго» Светлана Плотникова разъяснила, что представители организации никогда не запрашивают паспортные данные и СНИЛС клиентов. Установка и замена счетчика производится бесплатно. Если есть сомнения и вопросы, можно позвонить на горячую линию организации: 8 800 220 0220.

В полиции назвали типичные фразы мошенников, услышав которые, следует сразу прекращать любые телефонные разговоры: «оформите кредит» и «переведите деньги на безопасные или резервные счета».