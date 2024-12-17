Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла сегодня днем на выезде из райцентра Шербакуль.

Сегодня, 17 декабря, около 13:15 часов на выезде из райцентра Шербакуль произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 и допустил с ним столкновение.

– В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ доставлен в больницу, его пассажир – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия, – сообщили в полиции.

Судя по возрасту пострадавших, они приходятся друг другу дедушкой и внучкой.

По факту аварии сейчас проводится проверка, водителю легковушки грозит уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Обновление от 17.25

Как сообщили в прокуратуре Омской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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·Происшествия

Авария произошла сегодня днем на выезде из райцентра Шербакуль.

Сегодня, 17 декабря, около 13:15 часов на выезде из райцентра Шербакуль произошло ДТП, в результате которого погиб ребенок. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не предоставил преимущество грузовику ГАЗ-3307 и допустил с ним столкновение.

– В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ доставлен в больницу, его пассажир – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте происшествия, – сообщили в полиции.

Судя по возрасту пострадавших, они приходятся друг другу дедушкой и внучкой.

По факту аварии сейчас проводится проверка, водителю легковушки грозит уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Обновление от 17.25

Как сообщили в прокуратуре Омской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

1093