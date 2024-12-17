Канадский специалист прилетел в Омске, познакомился с командой и вернулся на родину.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров назвал «странной историей» внезапный отъезд главного тренера «Авангарда» Ги Буше в Канаду сразу после единственной тренировки с омской командой.

Сам Буше объяснил это медицинской необходимостью – тренеру сделали операцию на колене, и сейчас он проходит реабилитацию.

– А он не знал, что ему надо делать операцию на колене? Как так может быть вообще? Ради денег он приехал? Понятия не имею, но какая-то загадочно-некрасивая история. Ну, даже не будем касаться игры «Авангарда», самое главное в том, что человека пригласили, он согласился, приехал и тут же уехал. Ему, что ли, город не понравился? Команда не понравилась, если он успел с ней познакомиться? В чем дело? Когда соглашался, надо было думать серьезно, – цитирует Майорова портал «ВсеПроСпорт».

В ближайших играх руководить «Авангардом» будет помощник Буше, Дэйв Барр. Сегодня, 17 декабря, «ястребы» играют в Новосибирске против местной «Сибири». Начало матча в 18:30 по омскому времени.