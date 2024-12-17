Омск-Информ
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·Спорт

По словам канадского нападающего, у его соотечественника отлично выстроена игра.

Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер назвал «тренером мирового уровня» нового рулевого «ястребов» Ги Буше (на фото). Специалист из Канады на прошлой неделе прилетал в Омск знакомиться с командой, но пропустит ее ближайшие игры по медицинским причинам.

– Я играл против его команд, например, когда выступал за «Бостон». У него отлично выстроена игра. Он тренер мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности работать с ним, это будет здорово, – цитирует Спунера агентство ТАСС.

Сегодня «Авангард» играет в Новосибирске против местной «Сибири». Матч начнется в 18:30 по омскому времени. Руководить «ястребами» на тренерской скамье будет помощник Буше Дэйв Барр.

·Спорт

По словам канадского нападающего, у его соотечественника отлично выстроена игра.

Канадский нападающий «Авангарда» Райан Спунер назвал «тренером мирового уровня» нового рулевого «ястребов» Ги Буше (на фото). Специалист из Канады на прошлой неделе прилетал в Омск знакомиться с командой, но пропустит ее ближайшие игры по медицинским причинам.

– Я играл против его команд, например, когда выступал за «Бостон». У него отлично выстроена игра. Он тренер мирового уровня, и я с нетерпением жду возможности работать с ним, это будет здорово, – цитирует Спунера агентство ТАСС.

Сегодня «Авангард» играет в Новосибирске против местной «Сибири». Матч начнется в 18:30 по омскому времени. Руководить «ястребами» на тренерской скамье будет помощник Буше Дэйв Барр.