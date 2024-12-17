Уже с нового года с гостиниц будут взимать по 1 % от стоимости номера.

С 1 января 2025 года муниципальные образования России получили право самостоятельно устанавливать туристический налог. Как сообщает пресс-служба УФНС, в Омской области турналог уже решили ввести Омск и 21 село в пяти районах:

Омский район: Омское, Чернолучинское, Ачаирское, Калининское, Розовское, Комсомольское, Петровское, Усть-Заостровское, Пушкинское, Богословское, Дружинское и Красноярское сельское поселение;

Любинский район: Красноярское, Камышловское и Любино-Малоросское сельское поселение;

Кормиловский район: Борчанское, Алексеевское и Георгиевское сельское поселение;

Крутинский район: Крутинское и Яманское сельское поселение;

Муромцевский район: Артынское сельское поселение.

Платить туристический налог будут гостиницы. В следующем году он составит 1 % от стоимости проживания. При этом минимальный туристический налог – 100 рублей за сутки проживания гостя.