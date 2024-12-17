Практически каждый случай домашних родов заканчивается травматизацией ребенка.

С 2018 по 2024 год в Омской области было зарегистрировано свыше 320 домашних родов, сообщили в региональном Минздраве. Больше всего таких родов было в «ковидные» 2020–2021 годы (около 60 за год), сейчас наметилась тенденция к снижению (в диапазоне от 40 до 50).

Как заявила главный внештатный специалист неонатолог Минздрава Омской области, заместитель главврача Городского клинического перинатального центра Элина Нестеренко, роды вне стен медицинских учреждений происходят по разным причинам.

– Были женщины, которые не успевали доехать; женщины, которые не торопились никуда, и у них начинались роды; многорожавшие женщины, у которых роды произошли слишком быстро, а также женщины, которые реально не очень-то, может, и хотели ребенка. Самый опасный контингент – это именно последние женщины. Потому что они не были на правильном сохранении жизни ребенку, – цитирует Нестеренко портал «Город55».

По словам эксперта, практически всегда домашние роды заканчиваются травматизацией ребенка.

– Дети, когда происходят именно домашние роды, всегда рождаются тяжело. Мы, когда приезжают вовремя скорые и родители направлены на то, чтобы сохранить детям жизнь, максимально помогаем новорожденному, – отмечает врач. – Какое-то число домашних родов всегда будет, но никто, например, в этом году не умер из новорожденных. Мы видим перед собой, к счастью, выживание этих детей.

Врач рекомендует всем женщинам после 28-й недели беременности, особенно когда уже оформляется декретный отпуск, быть ближе к лечебному заведению, где врачи смогут оказать беременной качественную помощь.