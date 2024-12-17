Мужчина из Екатеринбурга неудачно поймал такси.

В омскую полицию обратился 37-летний житель Екатеринбурга, который приезжал на хоккейный матч «Авангард» – «Автомобилист» (игра прошла 7 декабря на «G-Drive Арене»). У болельщика пропало свыше миллиона рублей.

Потерпевший рассказал, что, находясь в Амурском поселке, остановил такси, в салоне которого находились водитель и пассажир. По дороге между мужчинами произошел конфликт из-за того, что екатеринбуржец нецензурно выражался и оскорблял собеседников. Один из них ударил гостя в лицо, а затем у приезжего забрали телефон, узнали пароль и перевели 250 тыс. рублей на свой счет. Потерпевший смог убежать от грабителей и вернулся в отель. Позже с его карты списали еще 900 тысяч.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых и задержать их по месту жительства. Одному из них 25 лет, другому – 30. На допросе мужчины рассказали следователю, что ранее были не знакомы. Один из них работает таксистом, а второй был клиентом, который в тот день направлялся на улицу Богдана Хмельницкого, чтобы отдохнуть в одном из заведений. По пути они заметили возле дороги голосующего мужчину и решили подвезти его. После словесной перепалки в салоне авто мужчины забрали у него деньги, телефон и банковскую карту. Позже злоумышленники выбросили смартфон, а деньги разделили между собой – большая часть досталась водителю такси.

В отношении омичей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ранее мужчины не попадали в поле зрения органов внутренних дел. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Часть денег удалось вернуть потерпевшему.