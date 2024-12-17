Омск-Информ
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·Происшествия

После проверки реализации регионального проекта «Чистая вода» прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела.

Прокуратура Омской области требует от властей усилить контроль за реализацией национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе проверки исполнения выяснилось, что в 2024 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» подрядчики нарушили сроки окончания работ по строительству водопроводных сетей в селах Морозовка и Андреевка Омского района.

По инициативе прокуратуры были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В частности, в отношении руководителей подрядных организаций – по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Им инкриминировано хищение более 1,5 миллиона рублей при реконструкции водопроводных сетей в рабочем поселке Черлак. 

Кроме того, возбуждены дела по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц местного самоуправления. Эти действия связаны с оплатой невыполненных работ, а также работ, выполненных с нарушением сроков, что привело к ущербу на сумму свыше 18,2 миллиона рублей.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона оставило выявленные нарушения без должного внимания. Управленческие решения для предупреждения и предотвращения этих нарушений не были приняты. Кроме того, орган власти не осуществил адекватной оценки сроков выполнения работ по благоустройству территорий в районах области.

В результате заместитель прокурора Омской области внес представление министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимиру Шнипко. По его итогам были приняты дополнительные меры контроля за ходом выполнения работ на объектах. Благодаря этому завершились работы в селах Морозовка, Андреевка и Шипищино, а также было успешно улучшено благоустройство 41 общественной территории.

·Происшествия

После проверки реализации регионального проекта «Чистая вода» прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела.

Прокуратура Омской области требует от властей усилить контроль за реализацией национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе проверки исполнения выяснилось, что в 2024 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» подрядчики нарушили сроки окончания работ по строительству водопроводных сетей в селах Морозовка и Андреевка Омского района.

По инициативе прокуратуры были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В частности, в отношении руководителей подрядных организаций – по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Им инкриминировано хищение более 1,5 миллиона рублей при реконструкции водопроводных сетей в рабочем поселке Черлак. 

Кроме того, возбуждены дела по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц местного самоуправления. Эти действия связаны с оплатой невыполненных работ, а также работ, выполненных с нарушением сроков, что привело к ущербу на сумму свыше 18,2 миллиона рублей.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона оставило выявленные нарушения без должного внимания. Управленческие решения для предупреждения и предотвращения этих нарушений не были приняты. Кроме того, орган власти не осуществил адекватной оценки сроков выполнения работ по благоустройству территорий в районах области.

В результате заместитель прокурора Омской области внес представление министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимиру Шнипко. По его итогам были приняты дополнительные меры контроля за ходом выполнения работ на объектах. Благодаря этому завершились работы в селах Морозовка, Андреевка и Шипищино, а также было успешно улучшено благоустройство 41 общественной территории.