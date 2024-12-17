После проверки реализации регионального проекта «Чистая вода» прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела.

Прокуратура Омской области требует от властей усилить контроль за реализацией национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе проверки исполнения выяснилось, что в 2024 году в рамках регионального проекта «Чистая вода» подрядчики нарушили сроки окончания работ по строительству водопроводных сетей в селах Морозовка и Андреевка Омского района.

По инициативе прокуратуры были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. В частности, в отношении руководителей подрядных организаций – по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Им инкриминировано хищение более 1,5 миллиона рублей при реконструкции водопроводных сетей в рабочем поселке Черлак.

Кроме того, возбуждены дела по пункту «в» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий) в отношении должностных лиц местного самоуправления. Эти действия связаны с оплатой невыполненных работ, а также работ, выполненных с нарушением сроков, что привело к ущербу на сумму свыше 18,2 миллиона рублей.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона оставило выявленные нарушения без должного внимания. Управленческие решения для предупреждения и предотвращения этих нарушений не были приняты. Кроме того, орган власти не осуществил адекватной оценки сроков выполнения работ по благоустройству территорий в районах области.

В результате заместитель прокурора Омской области внес представление министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимиру Шнипко. По его итогам были приняты дополнительные меры контроля за ходом выполнения работ на объектах. Благодаря этому завершились работы в селах Морозовка, Андреевка и Шипищино, а также было успешно улучшено благоустройство 41 общественной территории.