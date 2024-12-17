Новое качество голоса во время звонков доступно и омичам.

Российский оператор мобильной связи T2 внедрил технологию VoLTE во всех регионах присутствия за три месяца. Эта работа началась в конце лета и завершилась к зиме, хотя обычно занимает 2-3 года. Теперь услуга доступна в 69 регионах России.

– Запуск VoLTE – это большой и стратегически важный для компании проект. Мы готовились к внедрению технологии несколько лет, предварительно заменив все оборудование голосовой коммутации на новое. Такая мера позволила нам совершенствовать процесс дозвона и облегчила подключение регионов к VoLTE, – отметил технический директор Т2 Алексей Дмитриев.

Первыми абонентами, которые смогли оценить новое качество голоса в сети Т2, были жители Томска. Теперь к ним присоединились и жители Магадана. Отметим, что в 22 из 69 регионов технологию внедрили с применением оборудования российского производства.

Технологию VoLTE активировали уже более половины абонентов Т2. Доля голосового трафика в сети LTE превысила 55 % – это 9 млрд минут в месяц.

– Мы видим, что с каждым днем доля голосового трафика в сети LTE и процент пользователей услуги растут, а значит, технология действительно востребована среди абонентов оператора, – добавил Дмитриев.

Звонки по сети LTE стоят столько же, сколько обычные. Отдельная плата за них не взимается. Потенциальная доступность услуги VoLTE для смартфонов – 98 %. В большинстве случаев технология активируется автоматически, но некоторым абонентам нужно подтвердить включение вручную в настройках телефона.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама