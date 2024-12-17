Утверждены предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2025 год.

Исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов подписал указ об утверждении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на 2025 год. На первое полугодие сохраняются действующие тарифы, а вот с 1 июля ожидается их существенный рост.

Для всех муниципальных районов, а также для города Омска максимальный индекс утвержден на уровне 16,1с%. Отдельные коммунальные услуги подорожают следующим образом:

холодное водоснабжение – 14 %;

электроснабжение – 12,5 %;

газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) – 14 %;

твердое топливо (уголь) – 14 %;

вывоз мусора – 14 %.

Также следует иметь в виду рост платы за содержание жилья и отопление. Первое устанавливают управляющие компании и ТСЖ, второе – РЭК Омской области для каждой ресурсоснабжающей организации.