Омск-Информ
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·Общество

Утверждены предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2025 год.

Исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов подписал указ об утверждении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на 2025 год. На первое полугодие сохраняются действующие тарифы, а вот с 1 июля ожидается их существенный рост.

Для всех муниципальных районов, а также для города Омска максимальный индекс утвержден на уровне 16,1с%. Отдельные коммунальные услуги подорожают следующим образом:

  • холодное водоснабжение – 14 %;
  • электроснабжение – 12,5 %;
  • газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) – 14 %;
  • твердое топливо (уголь) – 14 %;
  • вывоз мусора – 14 %.

Также следует иметь в виду рост платы за содержание жилья и отопление. Первое устанавливают управляющие компании и ТСЖ, второе – РЭК Омской области для каждой ресурсоснабжающей организации.   

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·Общество

Утверждены предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги на 2025 год.

Исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов подписал указ об утверждении предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на 2025 год. На первое полугодие сохраняются действующие тарифы, а вот с 1 июля ожидается их существенный рост.

Для всех муниципальных районов, а также для города Омска максимальный индекс утвержден на уровне 16,1с%. Отдельные коммунальные услуги подорожают следующим образом:

  • холодное водоснабжение – 14 %;
  • электроснабжение – 12,5 %;
  • газоснабжение (сжиженный газ в баллонах) – 14 %;
  • твердое топливо (уголь) – 14 %;
  • вывоз мусора – 14 %.

Также следует иметь в виду рост платы за содержание жилья и отопление. Первое устанавливают управляющие компании и ТСЖ, второе – РЭК Омской области для каждой ресурсоснабжающей организации.   

1340