Омск-Информ
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·Происшествия

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

На ферме, расположенной в деревне Барсуковке Любинского района, произошел крупный пожар. Загорелись трактор и строения на расстоянии 180 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось справиться с пожаром. Однако в огне погибло 37 коров.

В причинах возгорания сейчас разбираются дознаватели МЧС.

·Происшествия

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

На ферме, расположенной в деревне Барсуковке Любинского района, произошел крупный пожар. Загорелись трактор и строения на расстоянии 180 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось справиться с пожаром. Однако в огне погибло 37 коров.

В причинах возгорания сейчас разбираются дознаватели МЧС.