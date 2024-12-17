Омск-Информ
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·Общество

Полигон превратят в зеленые холмы.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как продвигается рекультивация самого большого мусорного полигона в городе – Ленинской свалки. На площади более 620 тыс. кв. м уже сформировали два свалочных массива высотой 14–16 метров каждый, устроили площадки для очистных сооружений, более 160 дегазационных скважин и изолирующие экраны.
– Защитный изолирующий экран представляет собой своеобразный пирог из нескольких слоев, последний из которых – плодородный грунт. Таким образом, весной 2025 года мусорные массивы превратятся в зеленые холмы, – рассказал мэр.
Рекультивация должна завершиться до конца недели.
Отметим, что за два года в Омске удалось ликвидировать четыре свалки. На эти цели из бюджетов всех уровней потратили 8 млрд рублей.
·Общество

Полигон превратят в зеленые холмы.
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как продвигается рекультивация самого большого мусорного полигона в городе – Ленинской свалки. На площади более 620 тыс. кв. м уже сформировали два свалочных массива высотой 14–16 метров каждый, устроили площадки для очистных сооружений, более 160 дегазационных скважин и изолирующие экраны.
– Защитный изолирующий экран представляет собой своеобразный пирог из нескольких слоев, последний из которых – плодородный грунт. Таким образом, весной 2025 года мусорные массивы превратятся в зеленые холмы, – рассказал мэр.
Рекультивация должна завершиться до конца недели.
Отметим, что за два года в Омске удалось ликвидировать четыре свалки. На эти цели из бюджетов всех уровней потратили 8 млрд рублей.