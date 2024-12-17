За день в городе под колеса автомобилей попали двое детей.

Вчера около 07:40 часов на улице 2-й Барнаульской в Омске случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 28-летний водитель автомобиля Datsun mi-DO ехал со стороны 22-го Партсъезда в сторону Багратиона и сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок получил травмы.

Еще одна авария с ребенком произошла вчера около 13:10 в Ленинском округе. В кармане остановки «Школьная» на улице Невского 52-летний водитель автобуса ПАЗ (маршрут № 69 «Ул. Стрельникова – ПО «Иртыш») сбил 12-летнего мальчика. Ему также понадобилась медицинская помощь.

Отметим, что еще двоих детей вчера водители сбили в районах Омской области.