Омск-Информ
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·Спорт

Причина переноса не сообщается, но дело может быть в сопернике.
Дата игры омского «Авангарда» с минским «Динамо» изменилась. Выездной для «ястребов» хоккейный матч состоится 2 февраля вместо 24 января.
В пресс-службе омского «Авангарда» не сообщили о причинах переноса игры. Однако для «Динамо» это не единственные изменения в календаре этого сезона. Изменились даты игр с нижегородским «Торпедо», китайским «Куньлунь Ред Стар», московским «Спартаком» и подмосковным «Витязем».
У «Авангарда» это пока единственное изменение.
·Спорт

Причина переноса не сообщается, но дело может быть в сопернике.
Дата игры омского «Авангарда» с минским «Динамо» изменилась. Выездной для «ястребов» хоккейный матч состоится 2 февраля вместо 24 января.
В пресс-службе омского «Авангарда» не сообщили о причинах переноса игры. Однако для «Динамо» это не единственные изменения в календаре этого сезона. Изменились даты игр с нижегородским «Торпедо», китайским «Куньлунь Ред Стар», московским «Спартаком» и подмосковным «Витязем».
У «Авангарда» это пока единственное изменение.