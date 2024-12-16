Контракт с хоккеистом рассчитан на два года.

Сегодня, 16 декабря, пресс-служба «Авангарда» сообщила о подписании двустороннего контракта между омским клубом и 22-летним защитником Даниилом Чайкой. Хоккеист будет играть за «Авангард» в течение двух лет.

Чайка сыграл 126 матчей в АХЛ, где набрал 16 (3+13) очков. Также на его счету 11 игр в КХЛ с результативностью 2 (1+1) очка.

Напомним, ранее «Вегас» выставил игрока на безусловный драфт отказов. Это процедура, после которой клуб расторгает контракт и теряет права на хоккеиста. Отметим, что «Авангард» получил права на Чайку в результате обмена с ЦСКА на денежную компенсацию.