Омск-Информ
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·Образование

В число десяти регионов, имеющих недостаточный уровень строительной готовности объектов, входит и Омская область.

Омская область вошла в список 10 регионов страны, где возникли проблемы с завершением капитального ремонта школ в текущем году. На сегодняшний день он выполнен на 73 %, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе штаба «Единой России».

– Что касается капитального ремонта. У нас 10 регионов, которые имеют недостаточный средний уровень стройготовности объектов <…> В Омской области – 73 %, – цитирует министра агентство ТАСС. – В связи с этим прошу в оставшиеся дни принять максимально исчерпывающие меры по ремонту объектов.

Кравцов также назвал недопустимым кассовое освоение субсидий из федерального бюджета на строительство и капитальный ремонт школ. В целом по стране оно составляет менее 80 %.

·Образование

В число десяти регионов, имеющих недостаточный уровень строительной готовности объектов, входит и Омская область.

Омская область вошла в список 10 регионов страны, где возникли проблемы с завершением капитального ремонта школ в текущем году. На сегодняшний день он выполнен на 73 %, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе штаба «Единой России».

– Что касается капитального ремонта. У нас 10 регионов, которые имеют недостаточный средний уровень стройготовности объектов <…> В Омской области – 73 %, – цитирует министра агентство ТАСС. – В связи с этим прошу в оставшиеся дни принять максимально исчерпывающие меры по ремонту объектов.

Кравцов также назвал недопустимым кассовое освоение субсидий из федерального бюджета на строительство и капитальный ремонт школ. В целом по стране оно составляет менее 80 %.