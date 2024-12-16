Омск-Информ
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·Происшествия

Авария произошла сегодня утром на автодороге Усть-Ишим – Вятка.

Пять человек, включая ребенка, пострадали в ДТП на самом севере Омской области. Сегодня, 16 декабря, в 10.20 на 20-м километре трассы Усть-Ишим – Вятка столкнулись два легковых автомобиля.

– По уточненной информации, в ДТП пострадали 5 человек, один из них ребенок, – сообщили в региональном МЧС. – Одного из них спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента. 

Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу.

·Происшествия

Авария произошла сегодня утром на автодороге Усть-Ишим – Вятка.

Пять человек, включая ребенка, пострадали в ДТП на самом севере Омской области. Сегодня, 16 декабря, в 10.20 на 20-м километре трассы Усть-Ишим – Вятка столкнулись два легковых автомобиля.

– По уточненной информации, в ДТП пострадали 5 человек, один из них ребенок, – сообщили в региональном МЧС. – Одного из них спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента. 

Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу.