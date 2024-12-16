Омск-Информ
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·Общество

Ограничения будут действовать в радиусе 1,4 км от очага.
В минувшую пятницу исполняющий обязанноти губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал указ об ограничительных мероприятиях в Таврическом районе Омской области. Карантин ввели в деревне Зеленое Поле.
Очаг бешенства выявили по адресу: Садовая, 55. Карантин в радиусе 1,4 км от очага продлится до 11 февраля. До этого дня жителям запретили лечить больных восприимчивых животных, пускать посторонних, перевозить животных.
Ранее сообщалось, что в этом году в Омской области поймали 17 бешеных животных в 11 районах. Риску заражения подвергся 41 человек.
·Общество

Ограничения будут действовать в радиусе 1,4 км от очага.
В минувшую пятницу исполняющий обязанноти губернатора Омской области Рустам Мингазов подписал указ об ограничительных мероприятиях в Таврическом районе Омской области. Карантин ввели в деревне Зеленое Поле.
Очаг бешенства выявили по адресу: Садовая, 55. Карантин в радиусе 1,4 км от очага продлится до 11 февраля. До этого дня жителям запретили лечить больных восприимчивых животных, пускать посторонних, перевозить животных.
Ранее сообщалось, что в этом году в Омской области поймали 17 бешеных животных в 11 районах. Риску заражения подвергся 41 человек.