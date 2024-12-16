На встрече в Москве обсуждались перспективы развития предприятия «Транснефть – Западная Сибирь», одного из крупнейших налогоплательщиков Омской области.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в Москве с председателем правления ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым. Стороны обсудили перспективы развития предприятия «Транснефть – Западная Сибирь».
– Обсудили вопросы перспективного развития предприятия «Транснефть – Западная Сибирь», которое является для нашего региона надежным партнером и играет стратегическую роль в развитии трубопроводной отрасли всей страны, связывая нефтепроводы западной и восточной части России через шесть регионов. На предприятии в Омской области работает порядка 2 тысяч сотрудников. Важно, что компания является еще и одним из крупнейших налогоплательщиков нашего региона, – отметил Хоценко.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались социальные проекты АО «Транснефть – Западная Сибирь». Компания активно участвует в поддержке бойцов СВО и вместе с правительством Омской области регулярно направляет грузы омичам, которые стоят на защите Родины.