Мужчина поверил лженачальнику, а также самозваным сотрудникам ФСБ и Центробанка.

Мошенники обманули 77-летнего доцента омского вуза. Как сообщили в полиции, житель Центрального округа потерял 140 тыс. рублей.

Доцент получил сообщение в мессенджере якобы от декана факультета. В сообщении говорилось о проверке из-за хищения заработной платы сотрудников учреждения. Лжедекан попросил доцента оказать содействие проверяющим из ФСБ. Потом омичу перезвонили и сообщили, что он под подозрением, так как мошенники воспользовались его банковским счетом и перевели 3,9 млн рублей на Украину.

Следующий звонок поступил от сотрудника «центробанка», который сообщил, что преступники получили право распоряжаться его банковскими счетами благодаря поддельной доверенности. Омичу посоветовали срочно сменить счет и обезопасить свои сбережения. Под руководством собеседников мужчина установил приложение удаленного доступа, снял 350 000 рублей и начал переводить деньги на счета аферистов. Он успел перевести только 140 000 рублей, вторую операцию банк заблокировал.

Когда потерпевший перезвонил декану, то понял, что стал жертвой мошенников.

Следователи возбудили уголовное дело.