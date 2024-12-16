Этой зимой курорт посетят сотни тысяч туристов, среди которых профессиональные спортсмены и любители активного отдыха.

Алтайский курорт Сбера «Манжерок» подготовил спортивную и развлекательную программу на зимний сезон 2024/2025 для детей и взрослых. Этой зимой протяженность горнолыжных трасс увеличится в полтора раза – с 30 км до 50 км. Более 11 км трасс создали специально для вечернего катания.

Уже в этом году для гостей будут работать более 40 трасс, что позволит курорту проводить соревнования и одновременно принимать любителей свободного катания. Число соревнований в этом горнолыжном сезоне увеличится почти на треть – до 50. На территории курорта состоятся и чемпионат России по горнолыжному спорту, и чемпионат и первенство Сибирского федерального округа, и всероссийские инклюзивные соревнования «Кубок Мечты» среди детей. Состязания соберут более 3,5 тыс. спортсменов со всей страны. Специальную трассу для спортсменов в этом году обновили: ее ширина достигает 60 метров (на 30 % шире, чем раньше), а длина – 2 км.

Для обслуживания горнолыжных трасс в «Манжероке» построили две новые канатные дороги. Один из подъемников запустят уже до конца года. Всего же гостям будут доступны 5 канатных дорог гондольного и кресельного типов. Отметим, что на курорте также запустили самую крупную в России систему искусственного оснежения. На территории действуют пункты проката снаряжения.

Для гостей курорта подготовили не только спортивную программу. Открылся первый этап парка аттракционов.

– Мы стремимся сделать курорт «Манжерок» одним из лучших в России и в мире. Предстоящий горнолыжный сезон тому подтверждение. Мы активно развиваем горную инфраструктуру, объединяя спорт и различные виды досуга как для детей, так и для взрослых. Этой зимой гостей курорта Сбера ожидает не только спортивная программа: откроются первые аттракционы нашего уникального алтайского парка развлечений (родельбан и всесезонный тюбинг), можно будет посетить мультимедиакаток с уникальными световыми инсталляциями и многое другое. Приглашаю всех в это увлекательное и незабываемое зимнее приключение, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Для гостей также работает ресторан «Панорама 1020» на горе Малая Синюха. Там можно попробовать блюда из сезонных продуктов в авторском исполнении и насладиться видами Горного Алтая на открытой террасе.

Список всех доступных активностей – на зимней карте курорта.

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