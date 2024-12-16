Переход на одноуровневую систему управления территорией позволит концентрировать финансы на решении наиболее важных задач и быстрее их решать.

На внеочередном заседании районного Совета депутаты выступили с инициативой преобразования Омского района в муниципальный округ. Председатель Совета Юрий Тетянников назвал основными преимуществами одноуровневой системы централизацию управленческих функций и повышение управляемости территориями; устранение дублирующих функций органов местного самоуправления; обеспечение единой бюджетной, финансовой и налоговой политики. Объединение всех финансов округа в одной казне позволит концентрироваться на решении наиболее важных задач.

Напомним, что в рамках усовершенствования административно-территориального деления Омской области в регионе на базе существующих сельских поселений создаются новые образования со статусом муниципальных округов. Существующие границы районов и сельских поселений при этом останутся прежними, но изменится модель управления ими. Одной из целей административной реформы является появление ответственных за то или иное направление хозяйственной деятельности. Окружные власти получат больше финансовых и иных возможностей, но и спрос с них повысится.