Он прибыл в Россию меньше недели назад и отказывался говорить по-русски.

Оперативники управления наркоконтроля задержали на улице Кемеровской в центре Омска 25-летнего иностранца. После обыска у мужчины во внутреннем кармане куртки нашли пластиковую бутылку с порошком. Экспертиза показала, что это 314 граммов героина.

Полиция выяснила, что гражданин одной из среднеазиатских стран прибыл в Россию за 5 дней до задержания. По указанию кураторов он забрал партию наркотиков в Свердловской области, после чего прибыл в Омск для распространения. Преступные действия иностранца пресекли сотрудники наркоконтроля. Во время задержания и на следственных действиях фигурант отказывался разговаривать на русском языке, делая вид, что не знает его. Однако опрошенные сотрудники гостиниц, где он останавливался, утверждают обратное.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. За покушение на сбыт наркотиков в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Суд поместил задержанного под стражу.