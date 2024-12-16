Омск-Информ
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·Происшествия

Молодой человек попал в больницу.
Сегодня в 09:00 в Азово Омской области произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, 48-летний мужчина на автомобиле Honda сбил 15-летнего парня.
В момент аварии подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он с травмами попал в больницу.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.
·Происшествия

Молодой человек попал в больницу.
Сегодня в 09:00 в Азово Омской области произошла авария. Как сообщили в ГИБДД, 48-летний мужчина на автомобиле Honda сбил 15-летнего парня.
В момент аварии подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он с травмами попал в больницу.
В причинах и обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.