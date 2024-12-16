Омск-Информ
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·Происшествия

Причину пожара выясняют специалисты.
Вчера в деревне Гущино Большереченского района Омской области произошел пожар. Около 15:00 загорелся дом.
На место выезжали 6 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Они потушили пламя уже в 15:20. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В происшествии никто не пострадал. Дознаватели устанавливают причину возгорания.
·Происшествия

Причину пожара выясняют специалисты.
Вчера в деревне Гущино Большереченского района Омской области произошел пожар. Около 15:00 загорелся дом.
На место выезжали 6 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Они потушили пламя уже в 15:20. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.
В происшествии никто не пострадал. Дознаватели устанавливают причину возгорания.