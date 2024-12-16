Омск-Информ
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·Общество

После почти нулевых температур ударят 20-градусные морозы.

Омские синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 16 декабря. Согласно прогнозам, после почти нулевых температур похолодает: ночью в регионе –13…–18 градусов, местами до –23 градусов, днем –8…–13 градусов. Ветер 7–12 м/с, с порывами до 18 м/с.

Местами небольшой снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Во вторник, 17 декабря, потеплеет.

·Общество

После почти нулевых температур ударят 20-градусные морозы.

Омские синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 16 декабря. Согласно прогнозам, после почти нулевых температур похолодает: ночью в регионе –13…–18 градусов, местами до –23 градусов, днем –8…–13 градусов. Ветер 7–12 м/с, с порывами до 18 м/с.

Местами небольшой снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Во вторник, 17 декабря, потеплеет.