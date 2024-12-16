Поезд станет курсировать ежедневно.

С воскресенья, 15 декабря, между Омском и Екатеринбургом запустили ежедневный скорый электропоезд «Финист».

– Электропоезд «Финист» – это новый российский электропоезд, соответствующий самым современным требованиям по безопасности и комфорту, – отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Вагоны электрички оборудованы современной системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, видеонаблюдением и информационными табло. Каждое сиденье оснащено USB-розеткой. Для комфортной поездки с детьми в санитарных модулях расположены пеленальные столики.

Отправление из Екатеринбурга в 6:45, прибытие в Тюмень – в 11:26, в Омск – в 19:45. Из Омска электричка будет отправляться в 10:57, в Тюмень он будет прибывать в 16:57, в Екатеринбург – в 22:09.

В черте Екатеринбурга предусмотрены остановки на Первомайской и Шарташе, в Тюмени, помимо вокзала, электричка останавливается на станции Войновка. Кроме того, предусмотрены остановки на станциях Свердловской, Тюменской и Омской областей. Это самый длинный межрегиональный маршрут «Финиста», 898 километров.