Мужчина уверял полицию, что ничего не помнит.

Дознаватель ОМВД России по Кормиловскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя, которое произошло в октябре и предусмотрено ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». По данной статье мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения вооружился нерабочей зажигалкой, похожей на пистолет, и зашел в отделение банка в районном центре. Войдя в зал для обслуживания клиентов, он увидел свою знакомую, которая сняла деньги, и направил зажигалку в сторону женщины. Потерпевшая подумала, что у знакомого пистолет.

Фигурант сказал знакомой, что будет стрелять, но никаких требований не выдвигал. Сельчанка испугалась и сообщила сотруднику банка о необходимости вызвать охрану. В это время мужчина направился к кассе; он уже убрал «пистолет», но потребовал выдать ему миллион рублей. Получив отказ, он просто ушел.

Сотрудники полиции задержали фигуранта и изъяли у него зажигалку, которой он угрожал. Задержанный пояснил полицейским, что не помнит о событиях того дня. Однако показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения послужили вещественными доказательствами для возбуждения уголовного дела.