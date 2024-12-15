Он также рассказал про свое детство, карьеру и обсудил приезд в Россию.

ХК «Авангард» опубликовал новый выпуск шоу «Без клюшек», героем которого стал нападающий омской команды Рид Буше. Игрок поделился подробностями своей жизни, а также покатался на колесе обозрения и посетил микрорайон «Модерн».

– Пожалуй, один из самых ожидаемых героев в этом шоу – да, это «Без Клюшек» с нападающим «Авангарда» Ридом Буше! Много работы и сил вложено в этот выпуск, мы провели с «ястребом» целый день, узнали все про его детство и карьеру игрока, угостили беляшами у политеха, покатались на колесе обозрения, обсудили Омск и приезд в Россию, а еще – пообщались с женой Рида Александрией, – говорится в анонсе на сайте «Авангарда».

Нападающий также приехал в Нефтяники, чтобы попробовать самые известные беляши в городе. Буше долго не мог понять, почему место называется «беляшка», однако самому блюду дал положительную оценку.