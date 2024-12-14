Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Зарплата хоккеиста понизится.
Хоккейный клуб «Авангард» переподписал контракт с защитником Павлом Коледовым. Срок действия соглашения остался прежним, но изменилась зарплата хоккеиста. Теперь она будет меньше 55 млн рублей за сезон.
– Говорят, игрок устроил нового главного тренера Ги Буше. Коледов переподписал контракт с омским клубом в сторону понижения, – рассказал в своем ТГ-канале обозреватель «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис.
Ранее сообщалось, что «Авангард» собирается отказаться от нескольких игроков. В их числе были не только защитник Павел Коледов, но и вратарь Михаил Бердин, защитник Сергей Бойков и нападающие Иван Игумнов и Станислав Галиев.
1285
·Общество

Зарплата хоккеиста понизится.
Хоккейный клуб «Авангард» переподписал контракт с защитником Павлом Коледовым. Срок действия соглашения остался прежним, но изменилась зарплата хоккеиста. Теперь она будет меньше 55 млн рублей за сезон.
– Говорят, игрок устроил нового главного тренера Ги Буше. Коледов переподписал контракт с омским клубом в сторону понижения, – рассказал в своем ТГ-канале обозреватель «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис.
Ранее сообщалось, что «Авангард» собирается отказаться от нескольких игроков. В их числе были не только защитник Павел Коледов, но и вратарь Михаил Бердин, защитник Сергей Бойков и нападающие Иван Игумнов и Станислав Галиев.
1285