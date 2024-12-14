Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Власти рассматривают возможность возвести там 3 дома и 4 социальных объекта.
Омская мэрия опубликовала проект по планировке и межеванию участка на улице Карла Маркса, где раньше располагались склады министерства обороны. В документе говорится, что на этом участке построят 7 зданий: 3 многоквартирных дома, поликлинику, студенческое общежитие, детский сад и объект для оказания социальной помощи. Обсуждение проекта, разработанного ООО «ГЮЦН «Эталон», продлится до 27 декабря.
Напомним, земля принадлежит предпринимателю Михаилу Попову, который также занимается строительством микрорайона Пригородного. Попов приобрел участок в 2021 году.
·Общество

Власти рассматривают возможность возвести там 3 дома и 4 социальных объекта.
Омская мэрия опубликовала проект по планировке и межеванию участка на улице Карла Маркса, где раньше располагались склады министерства обороны. В документе говорится, что на этом участке построят 7 зданий: 3 многоквартирных дома, поликлинику, студенческое общежитие, детский сад и объект для оказания социальной помощи. Обсуждение проекта, разработанного ООО «ГЮЦН «Эталон», продлится до 27 декабря.
Напомним, земля принадлежит предпринимателю Михаилу Попову, который также занимается строительством микрорайона Пригородного. Попов приобрел участок в 2021 году.