Они отобрали у пожилой женщины паспорт, телефон и алкоголь.

Вчера вечером в Тюкалинском районе произошло разбойное нападение на пенсионерку. Как сообщили в полиции, пожилая женщина готовилась ко сну, когда в ее дом ворвались двое мужчин в натянутых на лица шапках с прорезями для глаз. Угрожая пенсионерке винтовкой, один из мужчин закричал, чтобы она отдала ему паспорт и телефон, а сама легла на пол. Женщина так и сделала. В это время второй мужчина похитил из кладовой алкоголь.

Когда они ушли, пенсионерка, оправившись от шока, пошла к соседям за помощью. Соседи сообщили о происшествии главе поселения и в полицию. Во время нападения пенсионерка узнала одного из преступников по голосу. Полицейские по горячим следам задержали обоих.

Разбойниками оказались ранее судимые местные жители. Винтовка была пневматической. Оружие изъяли, а мужчин заключили под стражу. Теперь им грозит лишение свободы до 12 лет.