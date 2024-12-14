Женщина поверила незнакомцам, которые назвались сотрудниками Центробанка и оператора сотовой связи.

По данным прокуратуры, с начала 2024 года правоохранители зарегистрировали в Омской области 5595 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. В прошлом году за тот же период их было 7205. Жители региона потеряли более 1,62 млрд рублей, хотя в прошлом году сумма ущерба составляла 1,55 млрд.

– Граждане продолжают прислушиваться к лжесотрудникам Центрального Банка РФ, кредитных организаций и переводить денежные средства на «безопасные счета», – сообщили в прокуратуре.

В минувший четверг в отдел полиции обратилась 52-летняя местная санитарка омской больницы. Женщина поверила неизвестной сотруднице оператора связи, сообщившей об истечении срока действия договора. Для переоформления этого договора омичка назвала код, не заметив, что он нужен для входа в личный кабинет портала «Госуслуги».

Потом женщине пришло сообщение о том, что на нее пытаются оформить кредиты и ей необходимо перезвонить по указанному номеру. Женщина позвонила и якобы сотрудник Центрального Банка убедил ее в необходимости взять кредит и отправить деньги на «безопасный счет». Она потеряла 1,5 млн рублей, которые теперь должна банку.