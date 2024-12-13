«Ястребам» не хватает физической формы.

Ги Буше рассказал «Чемпионату», как оценивает физическую форму хоккеистов «Авангарда». Новый главный тренер омского «Авангарда» считает, что это то, над чем стоит поработать.

– Даже в последней игре с «Автомобилистом» мы видели, что к середине матча начал заканчиваться «бензин». Но дело не только в физической подготовке – нужно подтягивать кондиции за счет хороших тренировок, за счет качественных упражнений на льду. Тогда и игрокам будет нравиться, и польза придет, – рассказал Буше.

По словам наставника, все это уже объяснили хоккеистам, и они понимают, для чего это нужно. Ги Буше уверен, что игроки не виноваты в том, что у них не хватает сил на весь матч. Решить это можно грамотно выстроенной работой.