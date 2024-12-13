Омск-Информ
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·Спорт

«Ястребам» не хватает физической формы.

Ги Буше рассказал «Чемпионату», как оценивает физическую форму хоккеистов «Авангарда». Новый главный тренер омского «Авангарда» считает, что это то, над чем стоит поработать.

– Даже в последней игре с «Автомобилистом» мы видели, что к середине матча начал заканчиваться «бензин». Но дело не только в физической подготовке – нужно подтягивать кондиции за счет хороших тренировок, за счет качественных упражнений на льду. Тогда и игрокам будет нравиться, и польза придет, – рассказал Буше.

По словам наставника, все это уже объяснили хоккеистам, и они понимают, для чего это нужно. Ги Буше уверен, что игроки не виноваты в том, что у них не хватает сил на весь матч. Решить это можно грамотно выстроенной работой.

·Спорт

«Ястребам» не хватает физической формы.

Ги Буше рассказал «Чемпионату», как оценивает физическую форму хоккеистов «Авангарда». Новый главный тренер омского «Авангарда» считает, что это то, над чем стоит поработать.

– Даже в последней игре с «Автомобилистом» мы видели, что к середине матча начал заканчиваться «бензин». Но дело не только в физической подготовке – нужно подтягивать кондиции за счет хороших тренировок, за счет качественных упражнений на льду. Тогда и игрокам будет нравиться, и польза придет, – рассказал Буше.

По словам наставника, все это уже объяснили хоккеистам, и они понимают, для чего это нужно. Ги Буше уверен, что игроки не виноваты в том, что у них не хватает сил на весь матч. Решить это можно грамотно выстроенной работой.