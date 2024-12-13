В омском Минобразовании пообещали разобраться в ситуацией.

Сегодня, 13 декабря, в одном из омских пабликов появилась жалоба на состояние общежития Омского технологического колледжа. По словам студентов, в этом году жители общежития столкнулись сразу с несколькими неприятностями. Одна из них – нашествие тараканов. Вторая проблема связана с отсутствием отопления зимой.

Автор поста рассказала, что старые батареи в общежитии решили поменять. Но сделать это решили зимой. Студентам пришлось спать в куртках. Затем к этой проблеме подключилась еще одна – начало выбивать электричество.

– Случай, который случился на днях. Ночь, время близится к 12. В соседнем крыле просто вырубается электричество. Девочки остались без какого либо тепла, так как батареи сняли. Возможности включить обогреватели нет, – говорится в посте.

Родителей не устроила ситуация, в которую попали их дети, поэтому они начали жаловаться. На пост отреагировали в омском Минобразования.

– Для уточнения деталей по вашей ситуации и запроса информации у учреждения нам потребуется время, необходимо получить реакцию ответственных лиц в министерстве, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ответ пообещали дать не позднее 17 декабря.