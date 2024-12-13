Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Мужчину объявили в розыск.

Сегодня, 13 декабря, омская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в краже. По предварительной информации, разыскиваемый нашел потерянную банковскую карту и заплатил по ней в нескольких магазинах Советского округа.

Сумма ущерба составила 2 590 рублей. На камеры видеонаблюдения попал мужчина в серо-бирюзовой куртке с капюшоном, черных штанах и черных ботинках. С собой у него был рюкзак. Если вы узнали его, позвоните по телефонам 79-36-02, 8-913-143-49-16 или 102.

Фото: скриншот видео УМВД России по Омской области

·Происшествия

Мужчину объявили в розыск.

Сегодня, 13 декабря, омская полиция объявила в розыск мужчину, которого подозревают в краже. По предварительной информации, разыскиваемый нашел потерянную банковскую карту и заплатил по ней в нескольких магазинах Советского округа.

Сумма ущерба составила 2 590 рублей. На камеры видеонаблюдения попал мужчина в серо-бирюзовой куртке с капюшоном, черных штанах и черных ботинках. С собой у него был рюкзак. Если вы узнали его, позвоните по телефонам 79-36-02, 8-913-143-49-16 или 102.

Фото: скриншот видео УМВД России по Омской области