Похищенное он сразу же продавал случайным прохожим.

Омские полицейские завершили расследование уголовного дела о серии краж продуктов из магазинов. По этому делу обвиняется неоднократно судимый за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков 47-летний житель Советского округа.

Первое преступление, как установило следствие, он совершил в конце марта в супермаркете в Советском округе. Мужчина сложил в пакет 20 упаковок сыра и прошел через кассу незамеченным. Далее схожие преступления фигурант повторил еще в 69 продуктовых супермаркетах и строительных магазинах. Ворованный товар он прятал под верхней одеждой или в пакете. Обвиняемый чаще всего воровал сыры, колбасу, кофе, а также шампуни, дезодоранты и зубную пасту. К тому же он интересовался светодиодными лентами и строительными инструментами.

Похищенное, как выяснили полицейские, омич практически сразу продавал случайным прохожим на улице.

Общая сумма ущерба, причиненная им в результате краж, составила около 690 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу.